Tragico incidente in moto, perde la vita a soli 35 anni

PADOVA - Un uomo di 35 anni è morto oggi in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Conselvana, all'altezza del Comune di Maserà di Padova.

L'uomo si trovava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in via di accertamento, sarebbe stato coinvolto in uno scontro che ha riguardato anche un'auto e un camion.

L'uomo è giunto vivo in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è morto poco dopo il ricovero. Sul posto per i rilievi la polizia municipale del consorzio Pratiarcati.