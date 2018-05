Tragico incidente: giovane veneto muore nel mantovano

Un 21enne, residente a Mozzecane (Verona), è morto questa mattina verso le 7 in un incidente stradale accaduto nei pressi di Marengo, nel Mantovano. Il giovane probabilmente stava recandosi al lavoro ed è finito fuori strada mentre viaggiava solo in auto, una Peugeot 206 nera che si è ribaltata più volte in un campo.

Il 21enne è stato sbalzato dall'abitacolo ed è morto sul colpo. I primi soccorsi sono stati portati da alcuni automobilisti di passaggio. I rilievi sono affidati agli agenti della Polizia stradale di Mantova.