Tragico incidente: auto esce di strada, due donne perdono la vita

VERONA - Due donne sono morte e una è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto in serata a Belfiore, nel veronese.

L'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita in un fossato che costeggia la strada e due degli occupanti sono morti all'istante.

La persone ferita gravemente è stata trasportata a Verona all'ospedale di Borgo Trento dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con i Vigili del fuoco e la Polizia stradale.

Un fine settimana da incubo per le strade in Veneto: in uno scontro fatale tra due auto ha infatti perso la vita anche un uomo.