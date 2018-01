Tragica fine sulla panchina dei giardini: 42enne muore di freddo

VERONA - E' stato identificato l'uomo trovato senza vita questa mattina a Verona su una panchina ai giardini Pradaval, vicino a piazza Bra. Daniel Matal, 42 anni, di nazionalità romena, coniugato, risiedeva nella città scaligera, nel quartiere di Veronetta, ma di fatto era senza fissa dimora.

Non era tra le persone già identificate per bivacchi in città e non era noto ai Servizi sociali del Comune. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento da parte della Procura della Repubblica, avvisata dalla Polizia municipale.

Dai primi controlli è emerso che tra fine d'anno e lo scorso 2 gennaio, l'uomo si era recato due volte al Pronto Soccorso di Borgo Trento.

"Umanamente c'è grande dolore per quanto successo - ha commentato l'assessore comunale ai Servizi sociali, Stefano Bertacco -, un evento che non si vorrebbe mai accadesse indipendentemente dal fatto che la persona sia nota o meno ai Servizi sociali".

"Un decesso che fa ancora più male - ha aggiunto - perché il Comune di Verona - prosegue l'assessore - si distingue da anni per gli sforzi e gli interventi finalizzati ad accogliere i più bisognosi nel periodo invernale".

"Anche in questo caso, su richiesta dell'Ospedale che lo stava dimettendo, era stato trovato un posto letto nei dormitori cittadini per l'uomo, che però non si è mai presentato" ha concluso Bertacco.