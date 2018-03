Tragedia in volo: padre 36enne muore all’improvviso mentre è in viaggio con la moglie e i due figli di 2 e 4 anni

Tragedia domenica sul volo Emirates partito da Christchurch, in Nuova Zelanda, e diretto a Dubai. Un uomo di 36 anni, residente in nuova Zelanda ma originario del Regno Unito, si è sentito all’improvviso male ed è morto prima dell’atterraggio a Dubai, dove l’uomo e la famiglia avrebbero fatto scalo per poi proseguire il loro viaggio in Europa, dove avrebbero fatto visita ai parenti.

Il 36enne, Simon Gilby, come riporta la stampa locale è morto colto da un malore ma le circostanze del decesso sono ancora tutte da chiarire.

Devastati dalla tragedia, i due bambini dell’uomo di 2 e 4 anni, e la moglie che si trovavano vicino a lui quando è spirato.