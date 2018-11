Tragedia a Vittorio Veneto, donna muore travolta da un'auto

VITTORIO VENETO - Tragedia sulla strada ieri sera in via Rizzera, intorno alle 20.15. Una donna, Letizia Sperti, è morta dopo essere stata investita da un’auto: stava camminando a braccetto con un’amica, quando entrambe sono state travolte da una Jeep Compass.

Sperti, 69enne residente in Alpago, è morta nonostante i soccorsi del Suem 118: purtroppo non sono bastati i tentativi di rianimazione, l’intubazione e la corsa in pronto soccorso a Conegliano.

La donna è morta poco dopo l’impatto. L’amica di 61 anni è rimasta ferita, ed è stata portata in ospedale a Vittorio Veneto, ma non è in pericolo di vita. Si indaga sulla dinamica dell’incidente: probabilmente la pioggia, unita alla poca visibilità della strada in orario serale, ha contribuito alla tragedia.