Tragedia a Venezia: Alessandro si ribalta con la barca e muore

VENEZIA – Tragico incidente nel primo pomeriggio di ieri, domenica, sul canale di Treporti a Venezia: un uomo è morto ribaltandosi con la barca, un monoposto.

La vittima è Alessandro Tonini, 48enne veneziano, carpentiere ed esperto navigatore.

Sulle cause dell’incidente si sta facendo chiarezza ma è probabile che sia stata un’onda a far rovesciare la barca da corsa, che in quel momento pare corresse a una velocità elevata.

L’uomo è finito in acqua ed è affogato. Vani sono stati i tentativi di rianimarlo.