Tragedia tra i monti: fa perdere le proprie tracce e si toglie la vita

PORDENONE - E' stato trovato privo di vita, questa mattina, dai tecnici del Soccorso alpino di Maniago e Pordenone e dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone, l'uomo, di 57 anni, cittadino olandese residente a Polcenigo (Pordenone), di cui si erano perse le tracce domenica scorsa.

Per tutta la giornata di ieri decine di persone avevano battuto i monti e le cavità della zona, senza esito.

All'alba di oggi le ricerche sono riprese e un gruppo di soccorritori ha notato il cadavere dell'uomo in un bosco. Escluse responsabilità di terzi: il decesso sarebbe avvenuto in seguito a un gesto di disperazione. Il magistrato ha dato il nullaosta perché la salma venga portata via.