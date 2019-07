PADOVA - Un giovane di 21 anni è morto ieri sera in incidente stradale avvenuto a Saonara (Padova), in via Piave.

Il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto su cui viaggiava e si è schiantato contro un palo.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale di Padova.