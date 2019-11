Tragedia a pochi metri da casa: uomo travolto da un'auto, muore in ospedale

VENEZIA - Un pensionato vicentino di 73 anni, Francesco Carraro, residente a Thiene, è morto questa mattina all'ospedale di Vicenza in seguito alle ferite riportate in un incidente d'auto.

Nella serata di ieri l'uomo mentre attraversava la strada, a poche decine di metri dalla sua abitazione, era stato investito da una Citroen C3 guidata da una donna di 48 anni.

Ai primi soccorritori, tra cui la stessa automobilista e un'infermeria che per caso transitava in zona, le sue condizioni sono apparse subito gravissime e per questo era stato deciso l'immediato trasferimento in ambulanza all'ospedale di Vicenza, dove all'arrivo era stato subito dirottato nel reparto di rianimazione.

Nonostante il prodigarsi di medici e personale sanitario del San Bortolo l'uomo è morto all'alba senza mai riprendere conoscenza. Il pensionato la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.