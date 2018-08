Tragedia nella sua abitazione: sale sul tetto per controllare i lavori, ma cade e muore

VENEZIA - Un uomo è morto per una caduta accidentale dal tetto della propria abitazione dove era salito per controllare i lavori di ristrutturazione. Il fatto è avvenuto nel territorio del comune di Marcon (Venezia) in un ex casa colonica trasformata in villa.

Scattato l'allarme, sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 che non hanno decretato il decesso dopo un inutile tentativo di rianimazione.

Il corpo è poi stato recuperato dai pompieri con un paranco.