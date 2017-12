TRENTO - Muore a soli sei anni per un arresto cardiocircolatorio nel sonno. La piccola vittima è Mario De Luca, di Cles, nella valle di Non in provincia di Trento.

Era solo in prima elementare il piccolo Mario: come riporta il Gazzettino, per due giorni la città ha spento le luminarie per lutto. La comunità è sotto shock, per una morte a dir poco prematura e tragica.