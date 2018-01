Tragedia in montagna: giovane donna scivola e muore davanti agli occhi del marito

BELLUNO - Ennesima tragedia in montagna: una giovane donna è morta scivolando in un dirupo davanti agli occhi del marito. L’incidente si è verificato intorno alle 12.30 sul passo Brocon, tra Tesino e il comune di Lamon. La donna stava camminando con le ciaspole sulla neve in compagnia del marito quando è scivolata, precipitando in un dirupo.

Il marito, sotto shock, è riuscito a chiamare il numero unico di emergenza 112. Inutili però sono stati i soccorsi: la donna è stata recuperata morta dal Soccorso alpino. Sul posto anche i Carabinieri di Lamon.