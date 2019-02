Tragedia in montagna: due escursionisti precipitano e perdono la vita

PIANCAVALLO - Sono stati recuperati questo pomeriggio i corpi privi di vita di due escursionisti vittime di altrettante cadute avvenute nell'Alta Via dei Rondoi, a Piancavallo (Pordenone). Quando il personale medico è stato sbarcato dall'elicottero, nella zona impervia dove sono avvenuti gli incidenti, ha potuto soltanto constatare il loro decesso.

Si tratta di due incidenti distinti avvenuti in due momenti diversi nella medesima zona montana, non lontano della vetta della Forcella. L'allarme era scattato attorno alle 13 da parte di un gruppo di alpinisti della zona dell'Udinese per la scivolata fatale di un loro compagno di escursione.

Quando l'elisoccorso ha sorvolato l'area per raggiungere questo primo disperso, ha notato casualmente nella stessa vallata un secondo uomo che giaceva a terra, sempre dopo una caduta dall'alto. Si ipotizza che questo secondo incidente mortale sia avvenuto nella mattinata di oggi, senza che vi fossero testimoni, motivo per cui nessuno aveva ancora lanciato l'Sos.