Tragedia a Levico: 26enne veneto muore schiantandosi in moto

E’ finita in tragedia l’uscita in moto di un gruppetto di centauri che ieri, sabato, sono partiti dal vicentino per raggiungere le Dolomiti. Intono alle 14.30 il gruppo si trovava nei pressi di passo Vezzena, nel Comune di Levico, quando uno di loro ha perso il controllo della moto, è uscito di strada in una semicurva, e si è schiantato contro un palo perdendo la vita

La vittima è Giovanni Zamperetti, 26enne di Cornedo Vicentino. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Inutile la corsa disperata all’ospedale di Santa Chiara di Trento: il 26enne è morto dopo pochi minuti dall’arrivo nel nosocomio.

Sul luogo della tragedia, oltre al personale del Suem giunto con l’elisoccorso, i vigili del fuoco.