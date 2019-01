Tragedia del Molinetto, assolti dall'accusa di omicidio i 4 imputati: "Questa è vera giustizia"

REFRONTOLO - "Accogliamo la notizia dell'assoluzione di Valter Scapol e degli altri imputati con grande soddisfazione. Questa è vera giustizia nei confronti di persone che hanno subito una catastrofe di carattere eccezionale e non prevedibile. Una tragica fatalità che, oltre a causare un immenso dolore, ha rischiato di mettere sotto accusa tutto il mondo delle Pro Loco". Lo afferma in una nota Giovanni Follador, presidente di Unpli Veneto, commentando la sentenza penale sulla tragedia del Molinetto di Refrontolo.

"Inevitabilmente - prosegue Follador - il pensiero va a chi ha subito le dirette conseguenze di questa tragedia, ma dobbiamo difendere e tutelare il lavoro di migliaia di volontari che non possono dedicare il loro tempo e le loro risorse alla e per la comunità con una spada di Damocle pronta ad abbattersi su di loro, anche quando la tragedia è causata da fatalità o cause non ponderabili. Ancora grazie a tutte le Pro Loco del Veneto che hanno dimostrato in vari modi la loro solidarietà nei confronti della pro loco di Refrontolo e del suo presidente Scapol", conclude.