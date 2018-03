Tragedia a Cison di Valmarino: due persone trovate senza vita in casa

CISON DI VALMARINO - Tragedia a Cison di Valmarino, oggi, in via Marzolle, al confine con Follina: due persone sono state trovate prive di vita in casa.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Si tratta di due anziani coniugi, di circa 70 anni: sembrerebbe che avessero sul corpo segni di violenza.

Sul luogo anche i Carabinieri di Vittorio Veneto, che faranno luce sulle cause della morte. Per ora non si conoscono altri dettagli.