Tragedia per Bode Miller, figlia di 19 mesi muore annegata in piscina

Tragedia per l'ex sciatore statunitense Bode Miller. L'oro olimpico a Vancouver 2010 ha perso la figlia di appena 19 mesi annegata in piscina durante una festa a cui erano presenti entrambi i genitori.

Dalle ricostruzioni la bambina è caduta in acqua ma nonostante gli immediati soccorsi per rianimarla non c'è stato nulla da fare. Emeline Miller era la secondogenita del campione di sci e della moglie, la campionessa di pallavolo Morgan Beck, sposata nel 2012.

L'incidente mortale è avvenuto sabato sera in una villa ad Orange County nel sud della California.