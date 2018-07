Tragedia assurda: tenta di dar fuoco alla casa, ma muore asfissiato dal metano

PORDENONE - Questa mattina, alle ore 11 a Roveredo in Piano (Pordenone), i carabinieri della stazione di Fontanafredda e Aviano sono intervenuti in via Brentella 44, presso un'abitazione privata: il vicinato avvertiva forte odore di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone che dopo aver messo in sicurezza l’intera area per evitare inneschi esplosivi hanno trovato il corpo esanime sulla rampa di scale che dal garage scende in cantina.

E' il cadavere di L.V. classe 1939, separato, pensionato. L’uomo dopo aver impregnato di benzina mobilio ed effetti personali, ha sigillato porte e finestre predisponendo bombole di gas aperte, ma prima di riuscire a portare a termine il pericoloso insano gesto è morto per “asfissia da intossicazione da gas metano”, come accertato dal medico legale di turno, il dr. Lucio Bomben. La morte risale alla notte tra il 3 e il 4 luglio scorso. Si escludono responsabilita’ di terze persone.