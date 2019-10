Traforo di Vittorio Veneto, la fine dei lavori slitta ancora di 7 mesi: si va ad aprile 2020

VITTORIO VENETO - Aprile 2020: è questa la nuova data indicata da Anas per il termine dei lavori del traforo di Santa Augusta. Slitta così, ancora una volta, l’ultimazione della variante alla statale 51 d’Alemagna tra La Sega e Rindola.

Qui, nella località di Sant’Andrea, la strada, ormai quasi ultimata (completamento al 98,03%, fonte Anas), si ferma in attesa di capire se l’innesto con via Carso sarà realizzato come da progetto originario o se saranno accolte le richieste di mitigazione avanzate dall’attuale amministrazione comunale.

E il sindaco Antonio Miatto, proprio per affrontare la questione, sarà a Roma da Anas il 14 ottobre. L’opera, appaltata da Anas nel 2013 con consegna dei lavori avvenuta il 10 ottobre di sei anni fa, in origine avrebbe dovuto essere completata per l’agosto 2016. Di rinvio in rinvio (si era anche detto che sarebbe stata "l’opera del Centenario") siamo arrivati ad oggi, con ultimo termine che era stato fissato per il 30 settembre, lunedì.

Ora il completamento slitta di sette mesi.

«C’è la volontà di tutti di finire il traforo che è rimasto negli ultimi cinque anni in stand-by – afferma l’assessore Ennio Antiga che sta seguendo la questione con il sindaco -, ma di certo prima va trovata una soluzione più consona all’uscita su via Carso. Così come progettata, andrà a stravolgere Sant’Andrea, tanto che per la tutela dell’antica Pieve si sono mossi anche il parroco e il vescovo».

L’amministrazione punta a mitigare le ricadute che lo svincolo di via Carso avrà sulla viabilità comunale e sulla vivibilità dell’area, dove si trova anche il campus scolastico, ma non rinuncia nemmeno a possibili alternative, come spostare più a sud lo svincolo, all’incrocio tra le vie Vittorio Emanuele II, Dalmazia e Carso.

«Il mio timore – afferma Antiga - è che ci troveremo in via Carso tutti i camion, in arrivo dal pordenonese e diretti al bellunese, che finiranno per transitare per di qui così da risparmiare sul costo dell’autostrada».