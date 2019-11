Traffico in tilt per lavori in via Garibaldi, i commercianti insorgono

VITTORIO VENETO - Sono iniziati questa mattina in via Garibaldi a Vittorio Veneto dei lavori da parte di Piave Servizi, che hanno portato alla chiusura della strada. Le operazioni hanno causato una variazione della viabilità. Uno stravolgimento che ha creato profondi disagi ai circa 15 commercianti di piazza San Francesco e di via Garibaldi.

“Non siamo stati avvisati dei lavori-ha raccontato una commerciante della zona-siamo un quartiere completamente isolato. Da una parte abbiamo il cantiere per la sistemazione della ferrovia, dall’altra la chiusura di via Garibaldi. Siamo completamente tagliati fuori”. L’amministrazione comunale ha inserito la segnaletica stradale per cercare di convogliare il traffico nella direzione giusta.

“Purtroppo c’ è molta confusione-ha proseguito la donna- abbiamo contattato il Comune per richiedere una migliore segnaletica per rendere il traffico fruibile. Questa mattina diversi clienti mi hanno chiamata per sapere come arrivare alla mia attività. Capisco che questo è il primo giorno, ma bisogna dire che non siamo stati avvisati. Alla fermata dell’autobus è stato inserito un unico avviso per la sospensione del servizio fino al 29”.

La speranza dei commercianti è di un pronto intervento da parte dell’amministrazione comunale per migliorare la situazione. “Già il periodo non è facile, questo ulteriore ostacolo ci mette in ginocchio”.