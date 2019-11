Traffico ferroviario in tilt, diversi i treni cancellati

Forti disagi questa mattina per i pendolari della linea ferroviaria Venezia - Udine - Trieste. La causa dei ritardi dei treni e la loro cancellazione è dovuta al prolungamento dei lavori tra Venezia Mestre e Mogliano Veneto.

I ritardi hanno iniziato a verificarsi attorno alle 6 del mattino, causando profondi disagi per i lavoratori e studenti che ogni giorno utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere le scuole e le sedi di lavoro. Le cancellazioni sono state 5. Il traffico è gradualmente in ripresa