Tradisce la moglie allo stadio, inchiodato dalle telecamere: il video diventa virale

Prima il bacio, poi il gelo. E il video diventa virale. Su Twitter impazza la clip che ritrae una coppia sugli spalti dello stadio ecuadoriano in cui va in scena la sfida Barcelona-Delfin. Lui la abbraccia e la bacia. Poi, si accorge che la scena è ripresa dalle telecamere della tv che trasmette in diretta la sfida. E cala il gelo: stop all'abbraccio, freddezza rispetto alla partner e sguardo imbarazzato.

Il video, rilanciato dalla giornalista Evelyn Gonzalez, induce gli utenti a pensare ad un copione: la 'scappatella' è stata svelata dalla tv. "Signori, siate fedeli", scrive Evelyn Gonzalez.