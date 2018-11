Il tradionale incontro dei neroazzurri

VITTORIO vENETO - Grande serata quella organizzata dall’Inter Club di Vittorio Veneto per la tradizionale cena sociale .

L’evento ha registrato 180 presenze, tra soci ed appassionati tifosi nerazzurri accompagnati da mogli, fidanzati, amici anche di diversa fede calcistica in un momento di aggregazione, dove i valori di sportività ed amicizia si sono esaltati con la partecipazioni di tre grandi ex calciatori veneti ,che hanno militato negli anni 80/90 nella massima divisione: Giancarlo Pasinato, grande mediamo destro dell’Inter primi anni 80, Massimo Paganin difensore nerazzurro negli anni 90 e Francesco Casagrande , nativo di Mareno di Piave, che ha militato in serie serie A nelle squadre del Cagliari, Fiorentina d Sampdoria.

Il Presidente del club Fernando Caggia ed il segretario Renato Tesser hanno condotto la serata, intrattenendo i presenti con musica e video ad illustrare la carriera sportiva degli ospiti ,ma la serata è stata impreziosita dalla visione in diretta su maxi schermo anche della partita Inter Frosinone e di una ricchissima lotteria finale.

L’Inter Club di Vittorio Veneto ha voluto cosi’ celebrare i suoi 9 anni di attività, che ha consentito al sodalizio vittoriese con i suoi 500 soci di classificarsi al terzo posto nel Veneto per numero di tesserati, con quattro sezioni ,di cui ben due fUori provincia come la sezione bellunese di Farra D’alpago che con i suoi quasi 200 soci ha ospitato la serata e la piccola ma simpaticissima sezione di Mezzomonte, frazione di Polcenigo di Pordenone in terra friulana.