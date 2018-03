Trading sugli indici, le cose da sapere assolutamente

Come investire con gli indici per mezzo del trading online e che differenza c’è operare cn questi strumenti finanziari piuttosto che sulle singole azioni.

Come fare trading sugli indici

Un problema comune per chi vuole investire i propri risparmi in Borsa è la vastità di scelta. Per chi vuole saperne di più sul trading online, si consiglia di visitare siti specifici e guide del settore, almeno per avere una infarinatura di base su questo mondo e sui concetti chiave. Non importa se sono le paghette dei propri genitori mischiati ai soldi della nonna che si sono messi da parte per un investimento futuro, lo scopo è cercare le azioni migliori e trarre un profitto considerevole. Tutti a vedere le azioni, le criptovalute e addirittura il Forex, per poi capire che forse si può trarre un guadagno considerevole anche dagli indici, utili per chi vuole effettuare più investimenti diversificati, ma non se la sente di scegliere una azione piuttosto che l’altra. Tutti hanno sentito parlare del Dow Jones 30 dell’S&P 500 o del FTSE MIB, ma quanti possono dire di conoscerli e di aver capito cosa vogliono dire?

Cosa sono gli indici

Per semplificare di molto la spiegazione e usare termini facilmente comprensibili a tutti, la funzione di un indice è quella di misurare un determinato movimento di prezzo di un altrettanto determinato gruppo di azioni quotate in un mercato. Per esempio, il FTSE 100 è l’indice relativo all’andamento della Borsa di Londra. Quando ci si appresta ad investire in un indice, l’investimento sarà determinato dall’andamento medio del prezzo del numero delle società più importanti e grandi di quella determinata Borsa. Ad esempio, le sorti del FTSE 100 dipendono da 100 società londinesi. Ovviamente, come la maggioranza degli strumenti finanziari, si può fare trading sugli indici, ma è uguale come farlo sulle azioni o ci sono delle regole da seguire? Ed è meglio fare trading online sulle singole azioni o sugli indici? In passato era difficile operare col trading online sugli indici, e solo grazie alla tecnologia che ha semplificato la vita agli investitori, ora si possono acquistare mediante la propria Banca a pagamento di una commissione, o attraverso i famosissimi CFD dei broker.

Trading indici o azioni, cosa conviene

Qui, i pareri degli esperti sono molto discordanti, ma ala fine è questione di gusti. Ci sono quelli che anche al ristorante mettono il formaggio grattugiato sugli spaghetti alle vongole, e ci sono quelli a cui piace mangiare solo un bell’hamburger e scartano le patatine fritte. Si possono fare affari mediante gli indici e anche mediante le singole azioni, basta che dietro ogni investimento ci sia una determinata strategia e che si investa responsabilmente. Gli indici possono venire in aiuto quando si vogliono vendere determinate azioni senza però rinunciare ai loro dividendi. Basta fare trading al ribasso in corrispondenza dell’indice del mercato in cui sono quotate e, qualora il mercato scendesse, si avrà un profitto, in modo da compensare i saldi negativi. E’ uno dei tanti trucchi che i trader esperti impiegano per compensare le perdite della giornata (capito perché serve studiare?), ma gli indici non sono solo un salvagente per compensare disastri. Per esempio, si può puntare sull’economia di un Paese pur non conoscendo nessuna azione importante, anche perché bisognerebbe reperire delle informazioni molto approfondite.