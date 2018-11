Tragedia oggi in una stalla di Ponte nelle Alpi. Un veterinario di 52 anni, Paolo Casarin, è morto incornato dal toro che stava visitando. Sul posto è giunto in fretta il personale del Suem ma per il dottore non c’è stato nulla da fare: all'arrivo dei soccosi il professionista era già morto, dopo essere stato trafitto al torace.

Sul luogo della tragedia i vigili del fuoco e i carabinieri. Il toro è stato sedato.