Il torneo internazionale del Judo Vittorio Veneto compie 32 anni

VITTORIO VENETO - Il Judo Vittorio Veneto metterà in campo l’ormai lunga e collaudata esperienza maturata nelle 32 edizioni del prestigioso Torneo internazionale di Judo.



Otto le aree di competizione che verranno allestite nel capiente Palasport “Zoppas Arena” di Conegliano, per accogliere le migliaia di atleti si alterneranno nelle due giornate di gara. Sabato 23 Febbraio le competizioni inizieranno alle ore 9 con i più esperti Junior-Senior, buona parte dei quali saranno plurititolate cinture nere.



In “prima visione” e con ingresso libero al Palasport, sarà così possibile vedere in azione i grandi campioni del Grand Prix Nazionale, che abbinati ai numerosi e titolati atleti stranieri, assicureranno al numeroso pubblico incontri spettacolari e di alto livello tecnico.



Concluse le sfide dei più esperti, verso le ore 16 del pomeriggio saliranno sulle materassine i giovani “ragazzi”che a centinaia proveranno ad “assaggiare” i primi incontri di Judo.



Domenica 24 col solito inizio delle ore 9, sarà’ il momento delle fasce giovanili, che a cominciare dai già’ esperti Cadetti di 15-16-17 anni, seguiti dagli “Esordienti” si sfideranno per la conquista dell’ambito podio del Torneo internazionale.