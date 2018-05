Tornano dall'adunata e si schiantano: muore un alpino trevigiano, un altro gravissimo

RIESE PIO X - Un morto e un ferito, due alpini trevigiani che facevano ritorno a casa dall'adunata, è il bilancio di un incidente stradale avvenuto fra due scooter ieri pomeriggio sulla Valsugana, in Trentino.

A perdere la vita è Walter Simeoni, 58 anni, di Vallà di Riese Pio X , mentre il ferito grave è un uomo di 40 anni, sempre del trevigiano. I due si sarebbero schiantati frontalmente in una curva insidiosa della Valsugana e l'impatto è stato brutale. Entrambi sono caduti rovinosamente sull'asfalto.

Il 40enne è stato soccorso e ora si trova ricoverato in ospedale a Trento in gravi condizioni. Mentre per Simeoni non c'è stato nulla da fare. L'uomo faceva parte del gruppo alpini di Riese Pio X, i quali oggi hanno sfilato col lutto al braccio per la grave perdita.