Tornano dal pranzo di Pasqua e trovano il figlio morto impiccato

Ha approfittato del fatto che i genitori fosse fuori a pranzo, per uccidersi con un cappio al collo.

Tragedia del male di vivere domenica a Portogruaro. Un 47enne che viveva con i genitori ha aspettato che questi uscissero di casa per il pranzo di Pasqua per andare in garage e farla finita.

A fare la terribile scoperta proprio i genitori, che al ritorno hanno trovato il figlio senza vita.

L’uomo pare soffrisse da tempo di depressione.