Torna Vinovip Cortina, summit con il Gotha dell'enologia ad alta quota.

Roma, 12 giu. (Labitalia) - VinoVip, la biennale del vino italiano, celebra i suoi ventidue anni il 14 e 15 luglio e ospita sulle Dolomiti il Gotha della produzione enologica italiana. VinoVip Cortina è la biennale di 'Civiltà del bere' che anima una due giorni di seminari, masterclass e degustazioni ad alta quota che anche in questa edizione accoglierà nomi di fama internazionale, in una delle mete turistiche più amate. A VinoVip partecipano personalmente i grandi nomi del vino tricolore, dal Piemonte alla Sicilia.

Tra gli appuntamenti del 2019: la proiezione in anteprima nazionale del docu-film 'Vino, l’eterna ricerca di eccellenza', un cortometraggio realizzato con il contributo di Foragri-Fondo interprofessionale per la formazione in agricoltura e la Masterclass 'Una leggenda del nostro tempo: André Tchelistcheff'. Prima assoluta nazionale del film 'André - The Voice of Wine' (2017, 98 minuti), diretto da Mark Tchelistcheff, nipote del celebre enologo. Il racconto del viaggio epico di un emigrato russo che ha cambiato per sempre il mondo del vino. André Tchelistcheff, conosciuto come il 'decano del vino americano', è fra i padri dell’enologia californiana (e non solo: Ornellaia è fra i suoi capolavori). Al termine dell’incontro, in degustazione una selezione di vini da lui creati.

Ciliegina sulla torta il leggendario Wine Tasting delle Aquile sul Faloria con i 54 protagonisti di VinoVip Cortina 2019: sarà l’occasione per assaggiare i 164 gioielli enologici (fra vini e distillati) delle aziende che hanno scritto la storia di uno dei prodotti simbolo del made in Italy. Un programma ricco, studiato per approfondire la conoscenza del nettare di Bacco, immersi in alcuni dei più bei paesaggi delle Dolomiti. Un vero e proprio summit, un incontro tra leader e uno scambio di assaggi, informazioni, opinioni.