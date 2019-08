Torna Serial Grillers, la sfida culinaria tra le Pro Loco moglianesi

MOGLIANO - Torna anche quest’anno la sfida ai fornelli in centro a Mogliano. Domenica 8 settembre va in scena la settima edizione di “Serial Grillers”, l’originale gara culinaria tra cinque delle sagre più importanti della città: la Festa dei Fiori della Pro Mazzocco, la Festa d’Estate all’Ovest del Gruppo C.R.C.S., la Festa San Marco della Parrocchia San Marco, la Fiera del Rosario del Comitato Fiera Rosario e la Sagra di S. Elena Imperatrice dell’Associazione Luna d’Agosto.

L’iniziativa “Serial Grillers”, realizzata dall’Amministrazione Comunale unitamente alla Pro Loco di Mogliano Veneto, porta nel centro cittadino le periferie della città e non solo, in una giornata all’insegna del divertimento, dello stare insieme e del mangiar bene. Alle ore 18.00 prenderanno il via le gare, che non si svolgeranno solo ai fornelli ma prevedono anche la cura degli allestimenti, l’organizzazione della cucina e la qualità dei pasti serviti.

A partire da quell’ora sarà inoltre possibile prenotare la cena; con un contributo di 7,00 euro si potrà degustare, fino ad esaurimento, il menu della manifestazione.

In giuria gli chef del Team Venezia Chef valuteranno la miglior proposta gastronomica anche dal punto di vista organolettico. A loro anche il compito di consegnare alla sagra vincitrice "Il Palio 2019". Alle ore 21.00, oltre alle premiazioni, il gruppo Caracol del Caribe animerà la piazza con balli latino-americani, salsa cubana e balli di gruppo. In caso di pioggia la manifestazione si terrà domenica 15 settembre con lo stesso programma.