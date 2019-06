Torna il maltempo in Veneto: stato di attenzione lunedì nel bellunese

Stato di attenzione domani lunedì 10 giugno nel Bellunese, e in particolare nel bacino dell'Alto Piave, per rovesci e temporali a probabilità contenuta. Il Centro decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato l'avviso di criticità idrogeologica, valido sino alle ore 14 di martedì 11 giugno, per possibili precipitazioni intense nella zona dolomitica e rovesci e temporali nelle zone pedemontane.

Si segnala, inoltre, la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle aree di frana del Bellunese già oggetto di monitoraggio.