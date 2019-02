Torna a casa dopo una serata, scivola nel canale in bici e muore annegato

Un 60enne, Giuliano Bassan è morto la notte tra venerdì e sabato dopo essere caduto con la bicicletta su cui viaggiava in un canale a Codevigo (Padova).

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco, i quali, recuperato il corpo, non hanno potuto che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri.

L'uomo stava tornando a casa, intorno alle 2 di notte, quando per cause non chiare è scivolato nel canale mentre pedalava. La morte è avvenuta per annegamento.