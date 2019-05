Toni Da Re eletto europarlamentare

VITTORIO VENETO - 42831 voti mandano Gianantonio Da Re in Europa. L’ex sindaco di Vittorio Veneto è stato eletto europarlamentare nella circoscrizione dell’Italia Nord-Orientale, nella quale era candidato.

“Bei numeri – ha commentato il segretario nazionale leghista -, soprattutto perché è stato raggiunto con una campagna elettorale che ho fatto in 19 giorni”.

Ed ora? “Piedi per terra. Ringrazio i miei elettori”, risponde Da Re, nonostante il trionfo leghista su tutti i fronti. Numeri che dipendono “in parte da Salvini”, anche se secondo Da Re ci sarebbe un effetto Zaia sui voti registrati in Veneto, più alti che in Lombardia. Da Re però è candidato anche come consigliere comunale a Vittorio Veneto.

“Manterrò entrambi gli impegni nel caso di elezione anche come consigliere”, anticipa l’ex sindaco, che ha concentrato gli sforzi elettorali quasi esclusivamente sul versante europeo delle elezioni.