"Toilette rotta", l'aereo torna indietro ma a bordo ci sono 60 idraulici

Era partito da Oslo con destinazione Monaco di Baviera, ma un piccolo 'incidente' l'ha costretto a fare marcia indietro, con lo stupore dei suoi passeggeri. La vicenda del volo DY1156 della Norwegian Air, la compagnia norvegese low cost, raccontata qualche giorno fa dal quotidiano 'Dagbladet', ha dell'incredibile. L'aereo era decollato alle 09.34 di sabato dall'aeroporto di Oslo con 34 minuti di ritardo e sarebbe dovuto atterrare a Monaco verso le 11.45. A causa di un guasto alla toilette, però, il volo ha dovuto fare dietrofront, tornando nello scalo norvegese. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che a bordo erano presenti 60 idraulici.

A documentare la rotta invertita dell'aereo è stato il sito 'Flight Radar 24', che su Twitter ha pubblicato il percorso del volo, spiegando quanto accaduto. "È vero che il DY1156, che doveva viaggiare da Oslo a Monaco, è dovuto tornare indietro quando è stato rilevato un problema nei bagni a bordo - ha detto a Dagbladet Fatima Elkadi, consulente della comunicazione di Norwegian Air -. L'aereo ha dovuto girare su Hedmark per sbarazzarsi del carburante, in modo da non essere troppo pesante per l'atterraggio". Il quotidiano norvegese ha scoperto che a bordo si trovavano ben 85 persone che lavorano nel settore idraulico norvegese, tra cui 60-70 idraulici dell'azienda Rørkjøp. "Così tanti idraulici su un aereo e si deve tornare indietro", ha commentato Hans Christian Ødegård, un passeggero del DY1156. A intervenire sulla vicenda anche l'amministratore delegato dell'azienda Rørkjøp, Frank Olsen: "Avremmo voluto sistemare i servizi igienici, ma sfortunatamente avremmo dovuto farlo dall'esterno. Non abbiamo voluto rischiare di mandare un idraulico a 10.000 metri d'altezza".

Non è la prima volta che un aereo cambia rotta a causa del bagno inagibile: a inizio gennaio un volo della United Airlines ha dovuto fare un atterraggio di emergenze. In quel caso, però, la colpa era di un passeggero che aveva annegato le toilet con le proprie feci.