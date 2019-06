Tocca i cavi elettrici mentre bagna i fiori, muore fulminata

Ha toccato inavvertitamente i cavi elettrici scoperti dell'alimentazione di una pompa da giardino ed è morta all'istante Linda Facchin, 74 anni, pensionata casalinga che abitava a Tombolo (Padova).

La donna, stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, si stava occupando di dare l'acqua alle piante del giardino, a trovarla stesa a terra è stato il figlio primogenito che ha trovato la mamma stesa a terra in giardino senza vita ormai da molto tempo.

La donna è rimasta attaccata alla rete metallica del recinto delle galline che ha fatto da conduttore. I fili scoperti e l'acqua le hanno reso impossibile qualsiasi via di scampo. Sul posto gli uomini del Suem con il medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata trasportata all'ospedale di Cittadella a disposizione dei familiari una volta ottenuto il nullaosta dal magistrato di turno.