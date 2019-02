Tirana, assalita sede governo

Scontri e feriti a Tirana durante la manifestazione organizzata dall'opposizione per chiedere le dimissioni del governo del premier socialista Edi Rama.

Secondo 'Albania Daily News', almeno sei manifestanti e due poliziotti sono rimasti feriti nei tafferugli scoppiati quando qualcuno delle migliaia di manifestanti ha cercato di entrare all'interno della sede degli uffici del primo ministro lanciando bottiglie molotov. A questo punto gli agenti hanno risposto usando gas lacrimogeni e idranti, si legge sul sito del 'Tirana Times'.



"Solo con un piccolo tentativo, alcuni dimostranti hanno distrutto le barriere dalla polizia: questo è uno scenario criminale che è stato premeditato" è l'accusa lanciata dal presidente del Partito democratico, Lulzim Basha, che ha indetto la manifestazione contro il governo, suggerendo, si legge su 'Albania Daily News', che la polizia non si intervenuta per fermare per tempo i facinorosi.

"I dimostranti si erano riuniti per manifestare senza violenza, ora la situazione è fuori controllo" ha aggiunto Basha. L'opposizione chiede le dimissioni del premier e la formazione di un governo di transizione che prepari il Paese a nuove elezioni.