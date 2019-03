Il Tiramisù scelto come gusto europeo del gelato artigianale per il 2019

TREVISO - Metti insieme il dolce trevigiano più famoso al mondo, il Tiramisù e il gelato artigianale bellunese. Ed ecco che il gelato al Tiramisù diventa il “Gusto d’Europa 2019” del gelato artigianale, che il 24 marzo sarà offerto in sette Paesi del Vecchio Continente in occasione della Giornata Europea del Gelato Artigianale.



“Il dolce matrimonio tra il trevigianissimo tiramisù e il bellunesissimo gelato artigianale conquista l’Europa. E’ giusto così - commenta il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia - perché parliamo di due tipicità venete storiche e genuine, una nata dall’intuizione di Ada Campeol a Treviso, l’altra dai maestri gelatieri bellunesi che sono andati nel mondo a fare scuola”.



“Ogni tanto – dice Zaia – ci provano a spostare qualche chilometro più in là la bandierina del tiramisù, ma non bisogna farsi confondere le idee. Treviso, Belluno e tutto il Veneto che sa far da mangiare bene, qualunque sia l’alimento, festeggiano un sorta di incoronazione. Buono, dolce, genuino, frutto di passione e tradizione tutte venete, questo dolce e questo gelato sono un po’ ambasciatori del Veneto nel mondo”.