Tir si schianta contro pilone dell'A4, necessari controlli

aranno necessari controlli strutturali urgenti su un viadotto della A4 Verona-Brescia in seguito ad un incidente causato ieri, martedì, da un tir, che dopo lo scoppio di un pneumatico, è finito con il container che trasportava contro un pilone in cemento del ponte.

E' avvenuto poco prima del casello di Verona Sud, in direzione Milano. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente. I vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza il tratto e rimuovere la carcassa del mezzo pesante, hanno riscontrato che il pilone è rimasto danneggiato in modo lieve, tale da non compromettere la sicurezza del viadotto, ma hanno invitato la società concessionaria ad effettuare una verifica strutturale.