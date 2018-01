Tir si ribalta e si schianta contro una casa. Il conducente, gravissimo, è rimasto incastrato due ore tra le lamiere

E’ rimasto incastrato per due ore tra le lamiere dell’abitacolo, in gravi condizioni, il conducente del tir che questa mattina si è schiantato contro una casa lungo la strada di Volpara, che da Albisano scende verso il Garda. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10.30 e solo alle 12.45 i Vigli del fuoco di Bardolino sono riusciti a estrarre l’uomo dal camion.

Il camionista, che trasportava materiale preso da un cantiere di Albisano, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento. Ancora da chiarire i motivi per cui il tir si è ribaltato. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi.