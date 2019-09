Tir si ribalta, chiusa autostrada. Camionista in ospedale

E' stato temporaneamente chiuso nel pomeriggio il tratto della A13 Padova-Bologna tra Terme Euganee e Monselice, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, ribaltatosi sulla carreggiata. L'autista del Tir è rimasto ferito in modo lieve. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della polizia stradale e i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

L'incidente si è verificato circa 500 metri prima dell'uscita del casello di Monselice (Padova). I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo, il cui carico di materiale edile è finito disseminato lungo la carreggiata, mentre il conducente è stato preso in cura dal personale del Suem 118 per essere portato in ospedale.