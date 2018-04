Tir a fuoco in A4, paura e corsia chiusa

La corsia di marcia dell'A4 Trieste-Venezia è chiusa fra Redipuglia e Villesse (Gorizia) per completare le operazioni di messa in sicurezza del tratto dove, intorno alle ore 6.00, un mezzo pesante ha preso fuoco. Il Tir trasportava rottami di ferro, e il fuoco ha distrutto completamente il semirimorchio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli operatori della concessionaria Autovie Venete. A quell'ora il traffico non era molto intenso e quindi non ci sono state code, ma solo rallentamenti. Il mezzo pesante, posizionato in piazzola di sosta, attualmente è ancora da rimuovere perché non sono state completate tutte le operazioni di spegnimento. Successivamente verranno valutate le condizioni della strada e l'eventualità di riasfaltare il tratto.

La corsia di marcia - comunica Autovie - rimarrà chiusa a lungo.