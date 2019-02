Ti svaligio il condominio

VITTORIO VENETO - Il ladro viene all’imbrunire. E con gli attrezzi giusti. Un paio di giorni fa un paio di scassinatori hanno deciso di passare al setaccio alcune abitazioni di Vittorio Veneto. Dapprima (erano circa le 18.30) hanno preso di mira un appartamento di via Rizzera. Incuranti del fatto che il proprietario sarebbe potuto rientrare presto in casa, i ladri si sono introdotti nell’abitazione cercando un bottino prezioso e facilmente trasportabile.

L’azione non è andata a buon fine proprio perché il proprietario ha fatto ritorno - forse prima del previsto - costringendo i malviventi alla fuga. Gli stessi - secondo le descrizioni di chi ha avuto la sfortuna di incontrarli poco dopo - si sono poi recati al condominio Al parco, nei pressi del bar Alle maschere.

Salendo al terzo piano dall’esterno, si sono introdotti nell’appartamento di un’anziana sola e prima che la donna si rendesse conto della loro presenza, le hanno sottratto diversi preziosi, mettendo a soqquadro alcune stanze. Hanno quindi visitato altri appartamenti dello stesso stabile, violando infine quello del piano terra.

“Ho i vetri anti-infrazione - spiega V.P. - e sono solita abbassare le tapparelle dopo il tramonto. Questo però non ha fermato i ladri che hanno sollevato una delle tapparelle e con uno strumento particolare sono riusciti ad aprire le finestre. Io ero in casa con mio marito e il bimbo piccolo quando ho visto un’ombra transitare nel corridoio. Ovviamente mi sono spaventata: ho preso il bimbo e insieme a mio marito sono uscita dall’appartamento. I carabinieri che nel frattempo ho chiamato sono arrivati in breve tempo. Ma i ladri avevano già fatto man bassa dell’oro che tenevo sopra il comò: vecchi anelli e orecchini di famiglia, che avevano anche un valore affettivo. Ora sono corsa ai ripari: ho ordinato la porta blindata e metterò delle inferriate alle finestre: sarò in gabbia, ma almeno non avrò la paura di trovarmi di nuovo dei ladri in casa. La sfortuna ha voluto che fossero chiuse le telecamere della banca che sta di fianco all’appartamento: le immagini avrebbero potuto dirci qualcosa in più di questi malfattori seriali”.