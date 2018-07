Thailandia, fuori dalla grotta 8 ragazzi

Le operazioni di salvataggio dei ragazzi bloccati nella grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia, per oggi sono concluse. Lo riferisce la Cnn. Oggi sono stati estratti 4 ragazzi, dopo i 4 portati in salvo ieri. All'interno della grotta rimangono ancora 4 giovani calciatori oltre all'allenatore della squadra.

L'emittente thailandese Pbs ha mostrato due elicotteri e alcune ambulanze che sono arrivati all'ospedale di Chiang Rai, a circa 50 km dalla grotta, dove sono stati trasferiti tutti i 4 ragazzi soccorsi oggi. Sull'operazione odierna non sono ancora state diffuse comunicazioni ufficiali.

Il gruppo di baby calciatori è rimasto intrappolato dal 23 giugno ed è stato localizzato con precisione lo scorso 2 luglio. I familiari dei ragazzi non sono ancora stati autorizzati a visitarli, neanche i parenti dei quattro che sono usciti ieri. Ai parenti è stato comunicato di prepararsi per una visita in ospedale, che potrà avvenire dopo il completamento degli esami a cui sono sottoposti i giovani calciatori mano a mano che escono dalla grotta e dopo che le prime cure vengono loro somministrate, una visita che però si terrà inizialmente con un vetro di protezione a separare i ragazzi dai loro familiari, senza contatti fisici, per evitare il rischio di infezioni.