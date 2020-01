Un giovane di 16 anni è stato ucciso da colpi di arma da fuoco durante una sparatoria in un liceo di Bellaire, un sobborgo di Houston, in Texas. Secondo quanto riportano i media Usa, la polizia circa tre ore e mezza dopo l'incidente ha arrestato nella notte due persone sospettate di essere coinvolte nella vicenda. La polizia non ha fornito al momento altri dettagli sull'incidente o sulle circostanze degli arresti.