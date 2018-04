Terrore in volo: esplode motore, si spacca finestrino, un morto e vari feriti

Terrore su un volo della Southwest Airlines partito dall'aeroporto LaGuardia di New York, diretto a Dallas e costretto ad un atterraggio d'emergenza a Filadelfia. Le autorità Usa hanno confermato la morte di un passeggero: a riferirlo è stato il presidente della National Transportation Safety Board, Robert Sumwalt, senza fornire ulteriori dettagli.

Il capo dei vigili del fuoco di Filadelfia, in precedenza, aveva riferito che un passeggero era stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi e altri sette venivano curati per ferite lievi. Il volo della Southwest Airlines - con a bordo 143 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio - è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza perché, secondo i media Usa, il motore di sinistra del Boeing 737-700 è esploso in volo. I frammenti hanno poi colpito e distrutto un finestrino e una donna ha rischiato di essere risucchiata.

"Una passeggera, una donna, è stata quasi risucchiata fuori dall'aereo... e riportata dentro dagli altri" ha raccontato il padre di un passeggero. Secondo la Cbs, che fa riferimento a informazioni che non hanno ancora ottenuto conferme ufficiali, l'esplosione avrebbe danneggiato il finestrino in corrispondenza della 17esima fila.