Terribile scontro tra tre mezzi, muoiono due persone

PADOVA - Tre mezzi sono rimasti coinvolti stamane a Tremignon, frazione di Piazzola sul Brenta (Padova), in uno scontro nel quale due persone sono morte, mentre altre due sono rimaste ferite.

Un'utilitaria sarebbe uscita da una via secondaria per immettersi in quella principale; una seconda vettura proveniente proprio dalla strada principale l'avrebbe centrata in pieno e spinta nella carreggiata opposta, nel momento in cui sopraggiungeva un tir. La strada provinciale è stata chiusa, sul posto la polizia locale di Piazzola sul Brenta, i vigili del fuoco e il 118.