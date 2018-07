Terribile incidente: finisce con la moto sotto il tir, ragazza muore a soli 22 anni

VICENZA - Una giovane è morta finendo con la propria moto sotto le ruote di un Tir. L'incidente è avvenuto a Monte di Malo. La giovane, Ylenia Borriero, 22 anni di Zanè (Vicenza), era alla guida di una moto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, scivolando sull'asfalto e finendo sotto un mezzo pesante.

Sul posto è intervenuti i vigili e un'ambulanza del Suem 118. E’ accaduto sulla strada provinciale 124 "Priabonese".

Secondo i primi rilievi, la giovane, che lascia i genitori e una sorella più piccola, avrebbe perso il controllo del mezzo che è scivolato sull'asfalto sotto le ruote di un camion, alla cui guida c'era un autista vicentino di 57 anni, residente a Nogarole (Vicenza).