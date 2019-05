Terribile frontale, un'auto vola nel fossato. Un ferito portato a Treviso in elicottero

CASTELFRANCO – Schianto tra due auto lungo borgo Padova a Castelfranco. I due mezzi si sono scontrati, l’impatto è stato particolarmente violento ed una di queste è finita nel fossato a lato della strada.

Il bilancio è di due feriti. Uno di questi, in condizioni più gravi ma non in pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso con l’elicottero del 118.

L’altro, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito all’ospedale di Castelfranco con l’ambulanza.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, che si sono occupati di rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza la strada. La circolazione ne ha risentito in modo significativo: la strada, che mette in collegamento Castelfranco con Resana, è di grande scorrimento ed è stato necessario deviare il traffico. Sull’accaduto stanno facendo accertamenti le forze dell’ordine.

(Foto l’Ora di Castelfranco Veneto)