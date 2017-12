Terribile frontale tra auto, tre giovani gravissimi

VERONA - Tre giovani sono in gravissime condizioni dopo essere rimasti coinvolti in un incidente avvenuto ieri mattina sulla provinciale 35 alle porte di Mizzole, frazione di Verona.

L'auto su cui viaggiavano assieme ad un amico, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale, ha invaso la corsia opposta e si è scontrata frontalmente con un'altra auto, guidata da una donna.

Le vettura dei giovani si è ribaltata finendo nella scarpata che costeggia la strada. Tutti i feriti sono stati estratti dai vigili del fuoco e trasportati in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento dai sanitari del 118, intervenuti con quattro ambulanze e due automediche.